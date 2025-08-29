Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Чинават

1 июля CNN писал, что 36 сенаторов подписали петицию с требованием отставки премьера после публикации записи ее разговора с Хун Сеном. Сообщалось, что в беседе Чинават критиковала тайскую армию, что парламентарии расценили как возможное нарушение конституции и этических правил. Тогда решено было ее временно отстранить от исполнения обязанностей премьер-министра до вынесения окончательного вердикта. Но она после этого сохранила место в правительстве в качестве министра культуры.