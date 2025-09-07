NTV: Армения и Турция проведут переговоры по открытию границы
Делегации Турции и Армении на следующей неделе проведут встречу на пограничном переходе Алиджан-Маргара, результатом переговоров могут стать решения по нормализации отношений между двумя странами и открытие границы, передает телеканал NTV.
По данным телеканала, специальный посланник Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч и вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян в последний раз встречались на пограничном переходе в прошлом году. Ожидается, что турецкая делегация во главе с Кылычем направится в Армению через пограничный переход Алиджан, сообщили источники.
В ходе встречи стороны могут принять решения по нормализации двусторонних отношений, а также ожидается реализации ранее принятых шагов. В предыдущие годы, как уточняет NTV, были приняты решения об открытии грузовых рейсов и проведении технических и инфраструктурных работ для открытия границ. Тогда Ереван и Анкара договорились упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических паспортов и разрешить гражданам третьих стран пересекать турецко-армянскую границу, но это решение пока не реализовано.
В декабре 2021 г. Ереван и Анкара назначили специальных представителей для переговоров о нормализации турецко-армянских отношений. В июле 2022 г. в Вене была достигнута договоренность о предоставлении возможности пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих государств, посещающими обе страны. Также было решено осуществлять прямые авиаперевозки грузов и запустить необходимые для этого процессы.
В декабре прошлого года Рубинян сообщил, что стороны не пришли к соглашению о запуске железнодорожного погранпункта, договоренности об открытии сухопутной границы между Турцией и Арменией для граждан третьих стран также не было.