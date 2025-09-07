NTV: Армения и Турция проведут переговоры по открытию границы

В ходе встречи стороны могут принять решения по нормализации двусторонних отношений, а также ожидается реализации ранее принятых шагов. В предыдущие годы, как уточняет NTV, были приняты решения об открытии грузовых рейсов и проведении технических и инфраструктурных работ для открытия границ. Тогда Ереван и Анкара договорились упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических паспортов и разрешить гражданам третьих стран пересекать турецко-армянскую границу, но это решение пока не реализовано.