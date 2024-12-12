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Армения и Турция не смогли договориться о запуске железнодорожного погранпункта

Ведомости

Представители Армении и Турции не пришли к соглашению о запуске железнодорожного погранпункта, заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по вопросам нормализации отношений между Ереваном и Анкарой Рубен Рубинян. Его слова передает «Интерфакс».

Рубинян рассказал об обсуждении вопросов технической оценки, необходимой для запуска железнодорожного пограничного пункта, известного как «Карс (Турция) – Гюмри (Армения)».

Договоренности об открытии сухопутной границы между Турцией и Арменией для граждан третьих стран также нет.

«Армянская сторона со своей стороны сделала все в этом направлении, и ожидаем, что и Турция со своей стороны сделает все. Продолжаем ожидать, что Турция выполнит эту договоренность, более того, откроет границу полностью и установит дипломатические отношения с Арменией», – сказал он.

Как сообщает Sputnik.Армения, впервые о возможности открытия пограничного пункта было объявлено в июле этого года в ходе встречи Рубиняна с его турецким коллегой Сердаром Кылычем.

В декабре 2021 г. Ереван и Анкара назначили специальных представителей для переговоров о нормализации турецко-армянских отношений. В июле 2022 г. в Вене была достигнута договоренность о предоставлении возможности пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих государств, посещающими обе страны. Также было решено осуществлять прямые авиаперевозки грузов и запустить необходимые для этого процессы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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