Армения и Турция не смогли договориться о запуске железнодорожного погранпункта
Рубинян рассказал об обсуждении вопросов технической оценки, необходимой для запуска железнодорожного пограничного пункта, известного как «Карс (Турция) – Гюмри (Армения)».
Договоренности об открытии сухопутной границы между Турцией и Арменией для граждан третьих стран также нет.
«Армянская сторона со своей стороны сделала все в этом направлении, и ожидаем, что и Турция со своей стороны сделает все. Продолжаем ожидать, что Турция выполнит эту договоренность, более того, откроет границу полностью и установит дипломатические отношения с Арменией», – сказал он.
Как сообщает Sputnik.Армения, впервые о возможности открытия пограничного пункта было объявлено в июле этого года в ходе встречи Рубиняна с его турецким коллегой Сердаром Кылычем.
В декабре 2021 г. Ереван и Анкара назначили специальных представителей для переговоров о нормализации турецко-армянских отношений. В июле 2022 г. в Вене была достигнута договоренность о предоставлении возможности пересечения сухопутной границы Армении и Турции гражданами третьих государств, посещающими обе страны. Также было решено осуществлять прямые авиаперевозки грузов и запустить необходимые для этого процессы.