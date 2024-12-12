Армения и Турция не смогли договориться о запуске железнодорожного погранпункта

«Армянская сторона со своей стороны сделала все в этом направлении, и ожидаем, что и Турция со своей стороны сделает все. Продолжаем ожидать, что Турция выполнит эту договоренность, более того, откроет границу полностью и установит дипломатические отношения с Арменией», – сказал он.