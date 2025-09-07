Газета
Премьер Японии официально объявил об отставке с поста главы правящей партии

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба официально объявил о своей отставке. Глава правительства покинет пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). 

Исиба объявил о намерении уйти в отставку в ходе пресс-конференции в официальной резиденции премьер-министра, трансляцию которой ведет телеканал NHK.

«Я принял решение уйти в отставку с поста президента Либерально-демократической партии», – сказал он.

Исиба сообщил, что поручил генеральному секретарю партии провести процедуру проведения внеочередных выборов нового председателя ЛДП. Причиной отставки политик назвал соглашение о тарифах с США и призвал своего преемника поддерживать более тесные связи с Вашингтоном и партнерами, пишет также Kyodo.

7 сентября стало известно, что Исиба решил покинуть пост председателя правящей партии. NHK писал, что таким образом премьер стремится избежать внутренних разногласий в партии.

