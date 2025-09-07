Премьер Японии официально объявил об отставке с поста главы правящей партии

Исиба сообщил, что поручил генеральному секретарю партии провести процедуру проведения внеочередных выборов нового председателя ЛДП. Причиной отставки политик назвал соглашение о тарифах с США и призвал своего преемника поддерживать более тесные связи с Вашингтоном и партнерами, пишет также Kyodo.