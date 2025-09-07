Путин поговорил с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном перед парадом в Китае
У президента России Владимира Путина состоялись беседы с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и с лидером КНР Си Цзиньпином перед началом парада в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Пекине. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
«Перед началом парада у Путина сразу – разговор с лидером КНДР. И здесь же – подробное общение с главой Китая», – прокомментировал журналист опубликованные им кадры.
31 августа Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября в Пекине состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал Путин. Среди прочего, Путин провел встречу с Ким Чен Ыном, которая продолжалась немногим более 2,5 часа, а также с Си.