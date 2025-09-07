Газета
Политика

Путин уступил премьеру Индии место в президентском Aurus в ходе визита в КНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в  автомобиле Aurus лидера РФ, пока они ехали к месту двусторонней встречи. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин, опубликовав в своем Telegram-канале кадры встречи Путина и Моди

«Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле», – рассказал Зарубин.

После заседания саммита ШОС в Тяньцзине 1 сентября у Путина состоялись переговоры с премьер-министром Индии Моди. Лидер Индии приехал в Китай впервые за семь лет. До российской резиденции в Тяньцзине в отеле The Ritz Carlton Путин и Моди ехали на Aurus российского президента. Журналисты ожидали лидеров более 40 минут – все это время они продолжали разговор в автомобиле, а делегации России и Индии уже находились на месте переговоров.

