Путин уступил премьеру Индии место в президентском Aurus в ходе визита в КНР

После заседания саммита ШОС в Тяньцзине 1 сентября у Путина состоялись переговоры с премьер-министром Индии Моди. Лидер Индии приехал в Китай впервые за семь лет. До российской резиденции в Тяньцзине в отеле The Ritz Carlton Путин и Моди ехали на Aurus российского президента. Журналисты ожидали лидеров более 40 минут – все это время они продолжали разговор в автомобиле, а делегации России и Индии уже находились на месте переговоров.