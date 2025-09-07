Лавров подчеркнул общность интересов РФ, Индии и Китая

1 сентября в Китае состоялось заседание совета глав стран – членов ШОС с участием Путина. Си в своем выступлении заявил, что страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации и попыткам изоляции, а также укреплять роль ООН в международных делах. По его словам, совокупный объем экономик стран объединения приблизился к $3 трлн. Путин же сказал, что ШОС стала «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности», а евроцентричные и евроатлантические модели «уже отжили» в современном мире. При этом он отметил, что ключевые принципы ООН остаются неизменными.