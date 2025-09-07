Лавров подчеркнул общность интересов РФ, Индии и Китая

Лавров подчеркнул общность интересов РФ, Индии и КитаяПо его словам, страны извлекают взаимную выгоду из сотрудничества
Тройное рукопожатие президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и лидера КНР Си Цзиньпина символизирует, что три великие державы осознают общность своих интересов по многим направлениям. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, сообщается в Telegram-канале «Вести».
Как отметил министр, это не означает стопроцентного совпадения позиций по всем вопросам, однако налицо тенденция к развитию партнерства между Россией, Китаем и Индией. Страны извлекают взаимную выгоду из сотрудничества в тех сферах, где их интересы совпадают.
Лавров уточнил, что в число общих интересов государств входит развитие экономики, решение социальных вопросов и повышение благосостояния граждан.
1 сентября в Китае состоялось заседание совета глав стран – членов ШОС с участием Путина. Си в своем выступлении заявил, что страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации и попыткам изоляции, а также укреплять роль ООН в международных делах. По его словам, совокупный объем экономик стран объединения приблизился к $3 трлн. Путин же сказал, что ШОС стала «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности», а евроцентричные и евроатлантические модели «уже отжили» в современном мире. При этом он отметил, что ключевые принципы ООН остаются неизменными.
После пленарного заседания Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Визит Моди в Китай стал первым за последние семь лет.