Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров подчеркнул общность интересов РФ, Индии и Китая

По его словам, страны извлекают взаимную выгоду из сотрудничества
Ведомости

Тройное рукопожатие президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и лидера КНР Си Цзиньпина символизирует, что три великие державы осознают общность своих интересов по многим направлениям. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, сообщается в Telegram-канале «Вести».

Как отметил министр, это не означает стопроцентного совпадения позиций по всем вопросам, однако налицо тенденция к развитию партнерства между Россией, Китаем и Индией. Страны извлекают взаимную выгоду из сотрудничества в тех сферах, где их интересы совпадают.

Лавров уточнил, что в число общих интересов государств входит развитие экономики, решение социальных вопросов и повышение благосостояния граждан.

Прямой вызов США: что пишут СМИ о саммите ШОС и переговорах Путина

Политика / Международные отношения

1 сентября в Китае состоялось заседание совета глав стран – членов ШОС с участием Путина. Си в своем выступлении заявил, что страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации и попыткам изоляции, а также укреплять роль ООН в международных делах. По его словам, совокупный объем экономик стран объединения приблизился к $3 трлн. Путин же сказал, что ШОС стала «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности», а евроцентричные и евроатлантические модели «уже отжили» в современном мире. При этом он отметил, что ключевые принципы ООН остаются неизменными.

После пленарного заседания Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Визит Моди в Китай стал первым за последние семь лет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь