Мишустин обсудил с премьером Киргизии торгово-экономическое сотрудничество
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим коллегой в Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Главы правительств обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
Основное внимание в беседе было уделено развитию совместных проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспортная инфраструктура, цифровая экономика и др.
Кроме того, Мишустин и Касымалиев обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
18 августа президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор. Ключевой темой беседы стали итоги саммита США и России, прошедшего на Аляске. Жапаров назвал встречу важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности. По его словам, Бишкек считает достигнутый уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном дополнительным условием для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.