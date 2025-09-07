Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин обсудил с премьером Киргизии торгово-экономическое сотрудничество

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим коллегой в Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Главы правительств обсудили ключевые вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Основное внимание в беседе было уделено развитию совместных проектов в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспортная инфраструктура, цифровая экономика и др.

Кроме того, Мишустин и Касымалиев обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

18 августа президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор. Ключевой темой беседы стали итоги саммита США и России, прошедшего на Аляске. Жапаров назвал встречу важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности. По его словам, Бишкек считает достигнутый уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном дополнительным условием для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте