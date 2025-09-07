Мишустин обсудил с премьером Киргизии торгово-экономическое сотрудничество

18 августа президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор. Ключевой темой беседы стали итоги саммита США и России, прошедшего на Аляске. Жапаров назвал встречу важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности. По его словам, Бишкек считает достигнутый уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном дополнительным условием для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.