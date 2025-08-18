Путин обсудил с Жапаровым итоги российско-американского саммита на Аляске
Президент Киргизии Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации киргизского лидера.
Главной темой беседы стали итоги саммита США и России, прошедшего на Аляске. Жапаров назвал встречу важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности. Он подчеркнул, что Бишкек считает достигнутый уровень взаимодействия между Москвой и Вашингтоном дополнительным условием для поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса.
Жапаров отметил, что Киргизия как страна, расположенная в центре Евразии, придает важное значение укреплению стабильности в регионе и подтверждает готовность к сотрудничеству с РФ.
Собеседники договорились продолжать обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.
До этого Путин рассказал об итогах переговоров на Аляске президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. В Кремле отметили, что таджикский лидер поддержал российские инициативы по продвижению урегулирования. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что обсудил с Путиным итоги встречи в Анкоридже и поблагодарил его за звонок.