Путин обсудил с Жапаровым итоги российско-американского саммита на Аляске

До этого Путин рассказал об итогах переговоров на Аляске президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. В Кремле отметили, что таджикский лидер поддержал российские инициативы по продвижению урегулирования. Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что обсудил с Путиным итоги встречи в Анкоридже и поблагодарил его за звонок.