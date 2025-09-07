Сеул договорился с США о возвращении на родину задержанных в ходе рейда рабочих
Переговоры Южной Кореи с США об освобождении задержанных в Джорджии южнокорейских рабочих завершены, они вернутся домой чартерным рейсом, сообщил глава администрации президента республики Кан Хун Сик.
«Благодаря оперативной и скоординированной реакции правительственных министерств, бизнес-групп и компаний переговоры об освобождении задержанных рабочих завершены», – сказал он на встрече с представителями правящей партии и правительства (цитата по Korea Herald).
Чиновник добавил, что после достижения договоренностей осталось выполнить «административные процедуры», после это чартерный рейс доставит корейских граждан домой.
Сотни рабочих из Южной Кореи была задержаны иммиграционными властями США в ходе масштабного рейда на территории завода Hyundai в Джорджии. 4 сентября там провели операцию, которая готовилась несколько месяцев, писал CNN. Она завершилась арестами 475 человек, большинство из которых были гражданами Южной Кореи. По данным МВД, все 475 задержанных находились в США нелегально: кто-то таким образом въехал, некоторым было запрещено работать, а у других оказались просрочены визы.
На фоне произошедшего министр иностранных дел республики Чо Хен заявил, что может лично посетить США, и подтвердил, что более 300 из 457 задержанных в США являются гражданами Южной Кореи.