Сеул договорился с США о возвращении на родину задержанных в ходе рейда рабочих

Сотни рабочих из Южной Кореи была задержаны иммиграционными властями США в ходе масштабного рейда на территории завода Hyundai в Джорджии. 4 сентября там провели операцию, которая готовилась несколько месяцев, писал CNN. Она завершилась арестами 475 человек, большинство из которых были гражданами Южной Кореи. По данным МВД, все 475 задержанных находились в США нелегально: кто-то таким образом въехал, некоторым было запрещено работать, а у других оказались просрочены визы.