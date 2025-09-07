Захарова: Швеция после вступления в НАТО утратила контроль над безопасностью
Швеция после присоединения к НАТО утратила контроль над внутренней и внешней безопасностью, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала «Известиям» атаку на российское посольство в Швеции с использованием дрона с краской.
Захарова указала, что Москва неоднократно ставила перед Стокгольмом вопрос об обеспечении безопасности, российская сторона получила заверения в том, что шведские власти сделают все возможное. По ее словам, такие провокации угрожают как дипмиссии, так и горожанам.
«Но, несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются. Видимо, после вступления Швеции в НАТО она утратила контроль за внутренней и внешней безопасностью», – сказала она.
Посольство России в Швеции утром 7 сентября подверглось очередному нападению с использованием беспилотника. С дрона на территорию дипмиссии сбросили пластиковый пакет с краской, сообщал Telegram-канал российского посольства. В димписсии напомнили, что похожее нападение случилось 25 мая, а летом дроны трижды атаковали торговое представительство России в Стокгольме. Во всех случаях расследования шведской полиции не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций, отметили в посольстве.