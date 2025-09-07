Захарова: Швеция после вступления в НАТО утратила контроль над безопасностью

Посольство России в Швеции утром 7 сентября подверглось очередному нападению с использованием беспилотника. С дрона на территорию дипмиссии сбросили пластиковый пакет с краской, сообщал Telegram-канал российского посольства. В димписсии напомнили, что похожее нападение случилось 25 мая, а летом дроны трижды атаковали торговое представительство России в Стокгольме. Во всех случаях расследования шведской полиции не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций, отметили в посольстве.