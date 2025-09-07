Газета
Главная / Политика /

Премьер Словакии Фицо назвал Путина прагматичным политиком

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал российского президента Владимира Путина прагматичным человеком. Об этом Фицо сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Политики 2 сентября провели переговоры в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине в ходе визита Путина в КНР.

«Это была очень прагматичная встреча, как обычно. Путин – очень прагматичный политик, и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями», – сказал Фицо.

Фицо встретился с Путиным в Китае 2 сентября. Тогда премьер Словакии сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». Он объяснил, что не понимает некоторых решений, которые принимаются в объединении. Фицо также заявил, что на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру, в том числе на нефтепровод «Дружба», который находится на территории РФ.  

По словам премьера, в ходе встречи Путин рассказал ему о саммите с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на Аляске 15 августа.

