Премьер Словакии Фицо назвал Путина прагматичным политиком
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал российского президента Владимира Путина прагматичным человеком. Об этом Фицо сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Политики 2 сентября провели переговоры в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине в ходе визита Путина в КНР.
«Это была очень прагматичная встреча, как обычно. Путин – очень прагматичный политик, и с ним всегда очень интересно обмениваться мнениями», – сказал Фицо.
Фицо встретился с Путиным в Китае 2 сентября. Тогда премьер Словакии сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». Он объяснил, что не понимает некоторых решений, которые принимаются в объединении. Фицо также заявил, что на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру, в том числе на нефтепровод «Дружба», который находится на территории РФ.
По словам премьера, в ходе встречи Путин рассказал ему о саммите с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся на Аляске 15 августа.