Премьер Словакии Фицо назвал Путина прагматичным политиком

Фицо встретился с Путиным в Китае 2 сентября. Тогда премьер Словакии сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». Он объяснил, что не понимает некоторых решений, которые принимаются в объединении. Фицо также заявил, что на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру, в том числе на нефтепровод «Дружба», который находится на территории РФ.