Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКСВ этом году в объединении председательствует Бразилия
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС и посетит один из российских регионов России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Видимо, стоит ожидать участия президента в нем по телемосту», – сказал он.
Саммит БРИКС в виртуальном формате пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС ранее подтвердил участие главы государства в мероприятии.
31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на экономическое давление со стороны США.