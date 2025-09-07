Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС

31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на экономическое давление со стороны США.