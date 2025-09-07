Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС

В этом году в объединении председательствует Бразилия
Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в онлайн-саммите БРИКС и посетит один из российских регионов России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Видимо, стоит ожидать участия президента в нем по телемосту», – сказал он.

Саммит БРИКС в виртуальном формате пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС ранее подтвердил участие главы государства в мероприятии. 

31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на экономическое давление со стороны США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь