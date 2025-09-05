Газета
Главная / Политика /

Песков рассказал о готовящемся онлайн-саммите БРИКС

Ведомости

Через несколько дней пройдет онлайн-саммит БРИКС, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Подготовку мероприятия курирует главный советник президента Селсу Аморим. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на угрозы сотрудничеству со стороны США.

Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары. С 1 августа общий тариф вырос до 50% – 10% на все товары и дополнительная пошлина в 40% на отдельные категории продукции. Агентство Reuters отмечало, что меры могут нанести серьезный удар по цитрусовому сектору: из-за угрозы потери американского рынка фермеры уже рассматривали вариант оставить урожай апельсинов в садах. Кроме того, 19 августа стало известно, что американские компании начали отказываться от контрактов на поставки бразильского кофе, который традиционно покрывал около трети потребностей США.

