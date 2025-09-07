Десятки тысяч израильтян вышли на акцию протеста против наступления на Газу
Возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались десятки тысяч человек, протестующих против наступления на Газу. Митинг был организован семьями заложников, удерживаемых в секторе Газа, пишет The Times of Israel.
Отмечается, что демонстрация проводится в связи с планом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату Газы на севере сектора, где, предположительно, удерживаются некоторые из оставшихся 48 заложников. По приказу правительства, военнослужащие продолжают операцию. Вместе с тем в СМИ широко освещается противодействие со стороны высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, считающих, что кампания может сильнее подвергнуть опасности жизни заложников.
Митингующие шли от моста Хордс к резиденции Нетаньяху с плакатом «Правительство тени смерти». Участники протеста скандировали: «Почему они все еще в Газе?». Демонстрантов окружила полиция, дорогу перекрыли. Офицеры привезли водомет, но не стали его применять.
6 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа. По сведениям военных, боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» установили в здании оборудование для сбора разведданных и разместили посты для наблюдения за размещением израильских войск в этом районе.
20 августа бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин анонсировал начало реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над сектором Газа. По его словам, военное ведомство призовет на службу еще порядка 60 000 резервистов. Армия также начала работу над тем, чтобы жители анклава могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.