Израиль ударил по еще одному многоэтажному зданию в Газе

20 августа бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин анонсировал начало реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над сектором Газа. Он заявил, что оборонное ведомство призовет на службу еще порядка 60 000 резервистов. Армия также начала работу над тем, чтобы жители анклава могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.