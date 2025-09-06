Израиль ударил по еще одному многоэтажному зданию в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по многоэтажному зданию в городе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
По данным военных, боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» установили в здании оборудование для сбора разведданных и разместили посты для наблюдения за размещением израильских войск в этом районе. Они также заложили возле здания множество взрывных устройств.
Уточняется, что перед атакой Израиль принял меры, направленные на уменьшение риска причинения вреда местному населению. Удар был нанесен точечно на основе разведывательных данных.
5 сентября израильские силы ударили по высотному зданию в Газе. По данным ЦАХАЛ, боевики «Хамаса» оборудовали внутри здания инфраструктуру, которую использовали для подготовки и проведения атак против войск Израиля.
20 августа бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин анонсировал начало реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над сектором Газа. Он заявил, что оборонное ведомство призовет на службу еще порядка 60 000 резервистов. Армия также начала работу над тем, чтобы жители анклава могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.