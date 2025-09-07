Самолет-разведчик США заметили в небе над Черным морем
Самолет разведки и целеуказания США Bombardier Challenger 650 Artemis патрулирует воздушное пространство над Черным морем, пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.
Отмечается, что американское воздушное судно работает над Черным морем недалеко от северной части Турции, а пункт назначения самолета скрыт. По данным ТАСС, Bombardier Challenger, который регулярно работает над Черным и Балтийским морями, оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину.
США усилили деятельность стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России и Китая, говорил в 2023 г. начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. По его словам, было совершено 77 самолетовылетов, «что уже больше, чем за весь 2022 г.», а за последние два года интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США выросла более чем на 20% и достигла 920 самолетовылетов в год.