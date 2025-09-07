Самолет-разведчик США заметили в небе над Черным морем

США усилили деятельность стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России и Китая, говорил в 2023 г. начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. По его словам, было совершено 77 самолетовылетов, «что уже больше, чем за весь 2022 г.», а за последние два года интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США выросла более чем на 20% и достигла 920 самолетовылетов в год.