Беспилотник хуситов упал в районе аэропорта на юге Израиля
Беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена, упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Часом ранее ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля перехватили три беспилотника из Йемена. Два из них были нейтрализованы до пересечения территории еврейского государства.
2 сентября йеменские хуситы нанесли удар по генштабу Армии обороны Израиля. Атаки проводились с использованием беспилотников. Всего было совершено четыре операции: под удар также попали электростанция Аль-Хадира, аэропорт Лод в районе Яффы, а также порт Ашдод.
31 августа CNN сообщил об обещании йеменских хуситов отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и ряда других высокопоставленных политиков в результате израильских авиаударов по столице Сане. Израильский удар был нанесен 28 августа во время планового заседания правительства.