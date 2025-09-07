Газета
Политика

Беспилотник хуситов упал в районе аэропорта на юге Израиля

Беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена, упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Часом ранее ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля перехватили три беспилотника из Йемена. Два из них были нейтрализованы до пересечения территории еврейского государства.

2 сентября йеменские хуситы нанесли удар по генштабу Армии обороны Израиля. Атаки проводились с использованием беспилотников. Всего было совершено четыре операции: под удар также попали электростанция Аль-Хадира, аэропорт Лод в районе Яффы, а также порт Ашдод.

31 августа CNN сообщил об обещании йеменских хуситов отомстить за гибель своего премьер-министра Ахмеда аль-Рахави и ряда других высокопоставленных политиков в результате израильских авиаударов по столице Сане. Израильский удар был нанесен 28 августа во время планового заседания правительства.

