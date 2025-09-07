Беспилотник хуситов упал в районе аэропорта на юге Израиля

2 сентября йеменские хуситы нанесли удар по генштабу Армии обороны Израиля. Атаки проводились с использованием беспилотников. Всего было совершено четыре операции: под удар также попали электростанция Аль-Хадира, аэропорт Лод в районе Яффы, а также порт Ашдод.