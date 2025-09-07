Эрдоган по-турецки поздоровался с Песковым на саммите ШОС в Китае
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае поздоровался с его пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Эти кадры показал журналист Павел Зарубин, передает Telegram-канал «Вести».
Президент Турции, увидев Пескова, по-турецки спросил, как у него дела.
«Песков! Как дела? Хорошо?» – спросил Эрдоган по-турецки.
Путин и Эрдоган 1 сентября провели переговоры на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. В ходе беседы стороны обозначили приоритеты в экономике, туризме и энергетике, а также коснулись темы политико-дипломатических усилий по украинскому урегулированию. Отдельно Путин поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной.