Эрдоган по-турецки поздоровался с Песковым на саммите ШОС в Китае

Путин и Эрдоган 1 сентября провели переговоры на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. В ходе беседы стороны обозначили приоритеты в экономике, туризме и энергетике, а также коснулись темы политико-дипломатических усилий по украинскому урегулированию. Отдельно Путин поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной.