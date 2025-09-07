Путин поздравил Союз армян России с юбилеем

По его мнению, во многом благодаря усилиям САР реализуются содержательные культурные, образовательные и просветительские проекты, а также важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Президент РФ также отметил поддержку Союз армян России участникам и ветеранам военной спецоперации.