Путин поздравил Союз армян России с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования общественной организации «Союз армян России». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
За прошедшие годы, как отметил глава государства, организация объединила армянские общины по всей России, а САР своей «многогранной, востребованной» деятельностью и диалогом с властью значительно укрепил свой авторитет.
«Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество», – подчеркнул Путин.
По его мнению, во многом благодаря усилиям САР реализуются содержательные культурные, образовательные и просветительские проекты, а также важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Президент РФ также отметил поддержку Союз армян России участникам и ветеранам военной спецоперации.
11 августа Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе диалога Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа, сообщал Кремль. Стороны также обсудили двустороннюю повестку и развитие сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).