Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Союз армян России с юбилеем

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования общественной организации «Союз армян России». Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

За прошедшие годы, как отметил глава государства, организация объединила армянские общины по всей России, а САР своей «многогранной, востребованной» деятельностью и диалогом с властью значительно укрепил свой авторитет. 

«Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество», – подчеркнул Путин.

По его мнению, во многом благодаря усилиям САР реализуются содержательные культурные, образовательные и просветительские проекты, а также важные инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Президент РФ также отметил поддержку Союз армян России участникам и ветеранам военной спецоперации.

11 августа Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе диалога Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа, сообщал Кремль. Стороны также обсудили двустороннюю повестку и развитие сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте