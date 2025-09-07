Захарова назвала Каллас критически безграмотной после ее слов о технологиях в РФ
Глава евродипломатии Кая Каллас, заявившая, что русские не сильны в технологиях, критически безграмотная. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
Каллас заявила, что китайцы имеют «выдающиеся навыки в области технологий», но их достижения в социальных науках уступают русским. По ее словам, русские при этом «не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках».
«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее, и тому подобное», – парировала дипломат.
Захарова также обратила внимание, что Китай не смог бы управлять миллиардом граждан, если бы не был силен в социальных науках.
3 сентября Каллас заявляла, что встречи лидеров России, Китая и КНДР стали «прямым вызовом» мировому порядку. По ее словам, «авторитарные лидеры» работали над созданием нового миропорядка во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреч в Китае.