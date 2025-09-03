В ЕС считают встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» мировому порядку

В китайском Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. До этого с 31 августа по 2 сентября прошел саммит ШОС, в ходе которого Путин провел различные встречи с мировыми лидерами, в том числе с главой Китая Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.