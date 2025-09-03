В ЕС считают встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом» мировому порядку
Встречи лидеров России, Китая и КНДР стали «прямым вызовом» мировому порядку. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине – это не просто антизападная позиция», – заявила она (цитата по ТАСС). Она отметила, что «авторитарные лидеры» работают над созданием нового миропорядка во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреч в Китае.
Поэтому, как сказала Каллас, Европа должна противостоять этим действиям.
В китайском Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. До этого с 31 августа по 2 сентября прошел саммит ШОС, в ходе которого Путин провел различные встречи с мировыми лидерами, в том числе с главой Китая Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.
2 сентября The Wall Street Journal писала, что Путин, Си Цзиньпин и Моди продемонстрировали единство на саммите ШОС и таким образом частично сделали вызов внешнеполитической деятельности американского лидера Дональда Трампа.