Ульянов: позиция МАГАТЭ поощряет Киев на удары по ядерным объектам

«Но, по сути, да, он и секретариат, похоже, пытаются защитить Украину, закрыть глаза на ее преступления. И Рафаэль никогда публично не заявлял, что Украина несет ответственность за нападения на Запорожскую АЭС. <…> Конечно, такая позиция лишь подтолкнет Украину к продолжению безрассудных нападений на ядерные объекты», – сказал Ульянов (цитата по «РИА Новости»).