Ульянов: позиция МАГАТЭ поощряет Киев на удары по ядерным объектам
Текущая позиция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) лишь способствует продолжению безрассудных атак Украины на ядерные объекты, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью Press TV.
Дипломат заявил, что Москва не полностью удовлетворена позицией секретариата организации в вопросах, касающихся нападений на Запорожскую АЭС и Курскую область. По словам Ульянова, «они закрывают глаза на преступления, совершенные украинской стороной».
Ульянов уточнил, что, по его мнению, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не занимает чью-либо сторону и пытается сохранять более или менее равную дистанцию между секретариатом, Москвой и Киевом.
«Но, по сути, да, он и секретариат, похоже, пытаются защитить Украину, закрыть глаза на ее преступления. И Рафаэль никогда публично не заявлял, что Украина несет ответственность за нападения на Запорожскую АЭС. <…> Конечно, такая позиция лишь подтолкнет Украину к продолжению безрассудных нападений на ядерные объекты», – сказал Ульянов (цитата по «РИА Новости»).
6 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при помощи дронов. Удар наносился в 300 м от энергоблока и пришелся по крыше корпуса «Г». В центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, важный для подготовки персонала. Возгорания и критических разрушений не случилось.
Российские силы установили контроль над территориями ЗАЭС и Энергодара в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают на электростанции с сентября 2022 г.