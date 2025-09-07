Орбан ожидает победы России и раздела Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о вероятном разделении Украины на несколько зон по итогам конфликта. Выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кетче, он выразил мнение, что текущие дискуссии о гарантиях безопасности фактически предвещают такой раздел.
По его словам, пока европейцы «элегантно» рассуждают о гарантиях безопасности, эти гарантии фактически означают раздел республики.
«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).
13 августа Орбан заявил, что Венгрия «развалила» бы Украину за день, остановив поставки газа и электроэнергии.