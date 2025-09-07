Орбан ожидает победы России и раздела Украины

«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).