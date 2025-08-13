Орбан: Венгрия «развалила» бы Украину за день, остановив поставки газа

В тот же день Венгрия объяснила причину отказа в присоединении к общему заявлению ЕС, в котором была выражена поддержка Украины в ее стремлении вступить в Евросоюз. По словам Орбана, венгерский народ на референдуме высказался против такого шага и поэтому страна не разделяет эту позицию.