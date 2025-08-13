Орбан: Венгрия «развалила» бы Украину за день, остановив поставки газа
У Венгрии есть возможность «развалить» Украину за один день, остановив поставки газа и электроэнергии в страну, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает телеканал Hír TV.
При этом премьер подчеркнул, что такой исход событий не принесет пользы Будапешту. Напротив, «разваливающаяся» на границе с Венгрией страна станет угрозой безопасности самой Венгрии.
По его словам, Украина в этом случае «зайдет в тупик». Премьер-министр подчеркнул, что Киев сейчас злоупотребляет тем, что Венгрии нужен стабильный и работоспособный сосед.
12 августа Орбан резко раскритиковал глав европейских государств и назвал их жалкими и слабыми по сравнению с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что лидеры стран ЕС должны перестать давать советы и сами активно включиться в процесс урегулирования украинского конфликта.
В тот же день Венгрия объяснила причину отказа в присоединении к общему заявлению ЕС, в котором была выражена поддержка Украины в ее стремлении вступить в Евросоюз. По словам Орбана, венгерский народ на референдуме высказался против такого шага и поэтому страна не разделяет эту позицию.