Посольство России обвинило руководство Бельгии в русофобии
Посольство России в Бельгии обвинило руководство страны в русофобии и распространении ложной информации о планах нападения на Брюссель. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипломатической миссии в столице Евросоюза.
Это заявление последовало за словами министра обороны Бельгии Томаса Франкена, который ранее предположил, что Россия может до 2030 г. проникнуть в одно из государств НАТО под предлогом защиты русскоязычного населения, а также атаковать столицу Бельгии дронами и ракетами.
Посольство РФ назвало эти утверждения «страшилками», не соответствующими действительности. Оно выразило мнение, что нынешнее руководство Бельгии отходит от умеренной внешней политики и все больше присоединяется к наиболее русофобским странам ЕС и НАТО, которые стремятся к конфронтации с Россией.
Также посольство указало на экономические и социальные последствия этих действий для простых бельгийцев. Оно также осудило решение Бельгии поставить Украине истребители F-16 и поддержать ее вступление в НАТО.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево посетил Одессу. Посольство России считает, что эти действия бельгийского руководства «окончательно загоняют в тупик» российско-бельгийские отношения.