За ночь силы ПВО сбили семь украинских беспилотников

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Атаки были отражены с 23:05 мск 7 сентября до 03:00 мск 8 сентября, говорится в сообщении Минобороны.

Три беспилотника были нейтрализованы в Тульской области, два – в Смоленской. По одному БПЛА российские военные сбили в Брянской и Рязанской областях.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 05:39 мск.

7 сентября оборонное ведомство сообщило, что за сутки силы ПВО сбили 210 БПЛА самолетного типа, а также три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

