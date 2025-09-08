Выборы нового главы Либерально-демократической партии Японии пройдут 4 октября

7 сентября Исиба официально объявил о своей отставке. Глава правительства покинет пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). По его словам, он поручил генсекретарю партии провести процедуру проведения внеочередных выборов нового председателя ЛДП. Политик назвал причиной отставки соглашение о тарифах с США. Он призвал своего преемника к более тесным связям с Вашингтоном и партнерами.