Главная / Политика /

Выборы нового главы Либерально-демократической партии Японии пройдут 4 октября

Ведомости

Выборы нового лидера Либерально-демократической партии Японии запланированы на 4 октября. Об этом сообщил телеканал TBS со ссылкой на неназванного высокопоставленного партийного чиновника.

По данным Reuters, экс-министр иностранных дел Тосимицу Мотэги стал первым депутатом от правящей партии, выдвинувшим свою кандидатуру на пост премьер-министра Японии.

8 сентября курс японской иены упал, а акции выросли в цене. Агентство отмечает, что отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы «подогрела слухи» о том, что его потенциальные преемники могут увеличить расходы в стране с самым высоким уровнем задолженности в мире.

7 сентября Исиба официально объявил о своей отставке. Глава правительства покинет пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). По его словам, он поручил генсекретарю партии провести процедуру проведения внеочередных выборов нового председателя ЛДП. Политик назвал причиной отставки соглашение о тарифах с США. Он призвал своего преемника к более тесным связям с Вашингтоном и партнерами.

