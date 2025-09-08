Полиция отказалась охранять Камалу Харрис после критики общественности

29 августа президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента охраны силами Секретной службы. Обычно после отставки с ее должности в США получают защиту на полугодовой период, который для Харрис истек 21 июля. При этом бывший американский лидер Джо Байден незадолго до ухода с поста подписал указ о продлении охраны еще на год.