Полиция отказалась охранять Камалу Харрис после критики общественности
Полицейские Лос-Анджелеса прекратили действия по обеспечению безопасности бывшего вице-президента и экс-кандидата на должность президента США Камалы Харрис после того, как в обществе начались возмущения, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.
По данным издания, местные сотрудники полиции перестали работать около дома Харрис в районе Лос-Анджелеса Брентвуд 6 сентября. До этого газете было известно, что охранять бывшего вице-президента будут не менее 12 полицейских. Такое решение раскритиковали в Лиге защиты полиции Лос-Анджелеса. По мнению организации, можно назвать «безумием» отвлечения правоохранителей «от защиты обычных жителей Лос-Анджелеса».
29 августа президент США Дональд Трамп лишил бывшего вице-президента охраны силами Секретной службы. Обычно после отставки с ее должности в США получают защиту на полугодовой период, который для Харрис истек 21 июля. При этом бывший американский лидер Джо Байден незадолго до ухода с поста подписал указ о продлении охраны еще на год.