Лавров: у России нет желания кому-то мстить
Россия не хочет кому-то мстить, не отталкивает бывших западных партнеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
«И у нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. Мы вообще считаем, что злость – это плохой советчик и желание мести – плохой советчик», – отметил он.
По словам министра, если бывшие западные партнеры одумаются и захотят вернуться в Россию для работы, их здесь не будут отталкивать. Однако власти учтут, что в прошлый раз они сбежали «по команде политического руководства».
24 августа Лавров заявлял, что Запад ищет повод для срыва переговоров по Украине. Он подчеркивал, что это попытка прервать процесс, начатый президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, который, по его словам, показал хорошие результаты. Глава МИД отметил, что Запад хочет возложить вину за остановку диалога на украинского лидера Владимира Зеленского.