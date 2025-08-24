Лавров: Запад ищет повод, чтобы не допустить переговоры по Украине

21 августа президент Украины заявил журналистам, что Киев не будет официально признавать потери территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ, даже в случае их потенциального обмена. Тогда же помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской La Repubblica, что Киев готов признать ряд территорий «де-факто утраченными».