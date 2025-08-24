Лавров: Запад ищет повод, чтобы не допустить переговоры по Украине
Западные страны ищут повод, чтобы попытаться не допустить переговоры по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«[Это] попытка нарушить процесс, который был запущен президентами [РФ Владимиром] Путиным и [США Дональдом] Трампом, который дал очень неплохие результаты. Мы надеемся, что эти попытки будут сорваны», – сказал Лавров.
По словам главы МИД РФ, Запад хочет, чтобы переговоры были остановлены не из-за его действий, а по вине украинского лидера Владимира Зеленского.
21 августа президент Украины заявил журналистам, что Киев не будет официально признавать потери территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ, даже в случае их потенциального обмена. Тогда же помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской La Repubblica, что Киев готов признать ряд территорий «де-факто утраченными».
23 августа Зеленский снова заявил, что Киев не намерен безвозмездно признавать территории, которые находятся под контролем России.
19 августа французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что никакого обмена территориями в ходе украинского конфликта, согласно предложению Трампа, быть не должно. По словам президента Франции, этот вопрос должны обсуждать президент Украины и украинский народ.