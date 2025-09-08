FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку нефти и газа у России

FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку нефти и газа у РоссииОграничения вряд ли будут реализованы без координации с США
Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций против Китая и других стран из-за закупок российских энергоносителей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По данным издания, переговоры о новом пакете ограничительных мер против РФ стартовали 7 сентября. В ходе обсуждений несколько раз поднимался вопрос о вторичных санкциях в отношении Китая. Однако, как отмечает FT, эти предложения находятся «на очень ранней стадии» и вряд ли будут реализованы без согласованной позиции США. Поясняется также, что вторичные санкции вызовут споры и потребуют единогласной поддержки со стороны 27 членов ЕС. Венгрия и, возможно, Словакия, скорее всего, выступят против.
8 сентября делегация ЕС также должна отправиться в Вашингтон для консультаций с Минфином США по вопросу санкций против России.
Обсуждение вторичных санкций против импортеров российских энергоносителей началось после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела 50-процентные пошлины на товары из Индии, объяснив это закупками российской нефти. Источники издания отмечают, что в Брюсселе не планируют применять аналогичные меры к Индии, поскольку стремятся углубить торговое сотрудничество с Нью-Дели. Относительно Китая ЕС также проявляет осторожность: в Брюсселе опасаются ответных шагов Пекина против европейских компаний.
5 сентября министр финансов Индии Нирмала Ситхараман подчеркнул, что страна продолжит покупать российскую нефть, исходя из цены и логистики, а не политических факторов.