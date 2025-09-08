FT: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку нефти и газа у России

По данным издания, переговоры о новом пакете ограничительных мер против РФ стартовали 7 сентября. В ходе обсуждений несколько раз поднимался вопрос о вторичных санкциях в отношении Китая. Однако, как отмечает FT, эти предложения находятся «на очень ранней стадии» и вряд ли будут реализованы без согласованной позиции США. Поясняется также, что вторичные санкции вызовут споры и потребуют единогласной поддержки со стороны 27 членов ЕС. Венгрия и, возможно, Словакия, скорее всего, выступят против.