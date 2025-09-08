Посол Аргентины вызван в МИД РФ из-за заявлений министра о прослушке

Буллрич заявила о том, что Россия якобы причастна к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизировать ситуацию в Аргентине. В МИД РФ заявили, что Москва отвергает эти обвинения, так как они не содержат доказательной базы и являются безосновательными.