Посол Аргентины вызван в МИД РФ из-за заявлений министра о прослушке
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра был приглашен в Министерство иностранных дел России из-за публичных антироссийских высказываний министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Буллрич заявила о том, что Россия якобы причастна к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизировать ситуацию в Аргентине. В МИД РФ заявили, что Москва отвергает эти обвинения, так как они не содержат доказательной базы и являются безосновательными.
В российском ведомстве напомнили о существовании договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам. При этом антироссийские высказывания руководства Аргентины, как заявили дипломаты, не способствуют поддержанию дружественных взаимоотношений. В МИД РФ ожидают разъяснений по поводу высказываний Буллрич.
В июне в МИД был вызван посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф из-за преследования российских журналистов в ФРГ.