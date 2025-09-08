Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Аргентины вызван в МИД РФ из-за заявлений министра о прослушке

Ведомости

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра был приглашен в Министерство иностранных дел России из-за публичных антироссийских высказываний министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Буллрич заявила о том, что Россия якобы причастна к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизировать ситуацию в Аргентине. В МИД РФ заявили, что Москва отвергает эти обвинения, так как они не содержат доказательной базы и являются безосновательными.

В российском ведомстве напомнили о существовании договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам. При этом антироссийские высказывания руководства Аргентины, как заявили дипломаты, не способствуют поддержанию дружественных взаимоотношений. В МИД РФ ожидают разъяснений по поводу высказываний Буллрич.

В июне в МИД был вызван посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф из-за преследования российских журналистов в ФРГ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте