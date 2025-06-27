МИД России вызвал посла Германии

МИД России вызвал посла ГерманииЕму объявят об ответных мерах за преследование журналистов
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
«МИД объявит Ламбсдорфу ответные меры за преследование журналистов РФ в ФРГ», – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИДа.
26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что немецкий посол будет вызван в министерство для объявления мер в ответ на действия Берлина против российских журналистов. По словам дипломата, призывы Москвы прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются германской стороной.
19 июня Захарова предупреждала о намерении России принять ответные меры в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что Москва рассматривает кандидатуры немецких журналистов в столице для возможных аналогичных шагов. Представитель МИДа добавила, что ФРГ целенаправленно вытесняет российских работников из информационного пространства.
6 июня Феоктистов сообщал, что его не пустили на рейс в аэропорту Берлина, хотя ему было предписано покинуть Германию до 19 августа. Руководитель представительства «России сегодня» также рассказал, что сотрудники полиции ФРГ пришли в квартиру его семьи в Берлине и изъяли паспорта у его супруги и семилетней дочери.