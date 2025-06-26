Россия вызовет посла ФРГ из-за «произвола» в отношении журналистов
МИД РФ намерен вызвать посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа в ближайшее время, заявила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС. Он узнает о мерах Москвы в ответ на «произвол Берлина» против российских журналистов.
«Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином», – подчеркнула она.
19 июня Захарова пообещала принять ответные меры в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Тогда она говорила, что Россия рассматривает для этого кандидатуры немецких журналистов в Москве. Представитель МИДа добавила, что ФРГ целенаправленно вытесняет российских работников из информационного пространства.
6 июня Феоктистов рассказал «РИА Новости», что его не выпустили к семье с рейса в аэропорту Берлина. При этом ему было предписано выехать из Германии до 19 августа. Руководитель представительства «России сегодня» отметил, что сотрудники полиции ФРГ пришли в квартиру его семьи в Берлине и забрали паспорта у его супруги и семилетней дочери.