Россия вызовет посла ФРГ из-за «произвола» в отношении журналистов

6 июня Феоктистов рассказал «РИА Новости», что его не выпустили к семье с рейса в аэропорту Берлина. При этом ему было предписано выехать из Германии до 19 августа. Руководитель представительства «России сегодня» отметил, что сотрудники полиции ФРГ пришли в квартиру его семьи в Берлине и забрали паспорта у его супруги и семилетней дочери.