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Россия вызовет посла ФРГ из-за «произвола» в отношении журналистов

Ведомости

МИД РФ намерен вызвать посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа в ближайшее время, заявила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС. Он узнает о мерах Москвы в ответ на «произвол Берлина» против российских журналистов.

«Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином», – подчеркнула она.

19 июня Захарова пообещала принять ответные меры в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Тогда она говорила, что Россия рассматривает для этого кандидатуры немецких журналистов в Москве. Представитель МИДа добавила, что ФРГ целенаправленно вытесняет российских работников из информационного пространства.

6 июня Феоктистов рассказал «РИА Новости», что его не выпустили к семье с рейса в аэропорту Берлина. При этом ему было предписано выехать из Германии до 19 августа. Руководитель представительства «России сегодня» отметил, что сотрудники полиции ФРГ пришли в квартиру его семьи в Берлине и забрали паспорта у его супруги и семилетней дочери.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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