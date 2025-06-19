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Захарова пообещала дать ответ на преследование Феоктистова в Германии

Ведомости

РФ рассматривает кандидатуры немецких журналистов в Москве для принятия ответных мер в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «РИА Новости» на ПМЭФе.

Дипломат посоветовала перевести эту информацию на немецкий язык и распространить, чтобы немецкие журналисты в России были предупреждены о возможных мерах.

«Чтобы немецкое общество знало, что их немецкое правительство уже не первый год третирует российские телевизионные каналы, российские СМИ, российских журналистов, российских корреспондентов, которые работают», – сказала Захарова, добавив, что Берлин целенаправленно вытесняет их из информационного пространства.

Официальный представитель МИД РФ пообещала ответить также за преследование корреспондентов «Первого канала». По ее словам, немецким журналистам в Москве «следует приготовиться».

6 июня Феоктистов рассказал «РИА Новости», что его не выпустили к семье с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что ему было предписано выехать из Германии до 19 августа. Российский журналист также сообщал, что полиция ФРГ пришла в квартиру его семьи в Берлине и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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