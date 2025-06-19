Захарова пообещала дать ответ на преследование Феоктистова в Германии

6 июня Феоктистов рассказал «РИА Новости», что его не выпустили к семье с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что ему было предписано выехать из Германии до 19 августа. Российский журналист также сообщал, что полиция ФРГ пришла в квартиру его семьи в Берлине и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.