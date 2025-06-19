Захарова пообещала дать ответ на преследование Феоктистова в Германии
РФ рассматривает кандидатуры немецких журналистов в Москве для принятия ответных мер в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «РИА Новости» на ПМЭФе.
Дипломат посоветовала перевести эту информацию на немецкий язык и распространить, чтобы немецкие журналисты в России были предупреждены о возможных мерах.
«Чтобы немецкое общество знало, что их немецкое правительство уже не первый год третирует российские телевизионные каналы, российские СМИ, российских журналистов, российских корреспондентов, которые работают», – сказала Захарова, добавив, что Берлин целенаправленно вытесняет их из информационного пространства.
Официальный представитель МИД РФ пообещала ответить также за преследование корреспондентов «Первого канала». По ее словам, немецким журналистам в Москве «следует приготовиться».
6 июня Феоктистов рассказал «РИА Новости», что его не выпустили к семье с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что ему было предписано выехать из Германии до 19 августа. Российский журналист также сообщал, что полиция ФРГ пришла в квартиру его семьи в Берлине и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.