Президент ЮАР заявил о переходе к многополярному миру
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному. Об этом он сказал на онлайн-саммите БРИКС.
Президент также поддержал инициативу по реформированию Всемирной торговый организации (ВТО). «Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО», – сказал Рамафоса (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, ЮАР поддерживает инициативы БРИКС, укрепляющие экономики стран-участниц. Это связано со сдвигами в международной торговле, которые способствуют перестройке мировой экономики.
8 сентября в онлайн-формате прошел саммит БРИКС по инициативе Бразилии, в котором также принял участие президент России Владимир Путин.
31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на экономическое давление со стороны США.