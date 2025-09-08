Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент ЮАР заявил о переходе к многополярному миру

Ведомости

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному. Об этом он сказал на онлайн-саммите БРИКС.

Президент также поддержал инициативу по реформированию Всемирной торговый организации (ВТО). «Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО», – сказал Рамафоса (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, ЮАР поддерживает инициативы БРИКС, укрепляющие экономики стран-участниц. Это связано со сдвигами в международной торговле, которые способствуют перестройке мировой экономики.

8 сентября в онлайн-формате прошел саммит БРИКС по инициативе Бразилии, в котором также принял участие президент России Владимир Путин.

31 августа газета Valor Econômico писала, что Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС в рамках своего председательства в объединении в 2025 г. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен использовать встречу для выработки совместного ответа стран-участниц на экономическое давление со стороны США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь