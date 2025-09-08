Правительство утвердило концепцию развития рынка газомоторного топлива

В базовом сценарии предполагается производство 347 300 и переоборудование 369 500 транспортных средств, использующих газомоторное топливо. Он также подразумевает строительство 80 гражданских судов, выпуск 113 магистральных и маневровых локомотивов, выпуск 4000 шт. сельскохозяйственной и 1600 шт. карьерной техники и оборудования, 2500 шт. коммунальной и дорожно-строительной техники, работающей на этом виде топлива. Реализация планов увеличит объем потребления газомоторного топлива в РФ с 2,52 млрд куб. м в 2024 г. до 9,6 млрд куб. м в 2035 г.