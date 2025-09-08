Правительство утвердило концепцию развития рынка газомоторного топлива

Правительство утвердило концепцию развития рынка газомоторного топливаПеревод техники на это топливо будет иметь экономический и экологический эффекты
Правительство утвердило подготовленную по указанию президента концепцию развития ранка газомоторного топлива до 2035 г. Об этом говорится на сайте кабмина.
В концепцию включены восемь сегментов транспортных средств и техники, перевод которых на газомоторное топливо будет иметь заметный экономический и экологический эффекты. В концепцию заложены два сценария развития: базовый (с учетом внешних вызовов) и целевой (предусматривает благоприятные условия).
В базовом сценарии предполагается производство 347 300 и переоборудование 369 500 транспортных средств, использующих газомоторное топливо. Он также подразумевает строительство 80 гражданских судов, выпуск 113 магистральных и маневровых локомотивов, выпуск 4000 шт. сельскохозяйственной и 1600 шт. карьерной техники и оборудования, 2500 шт. коммунальной и дорожно-строительной техники, работающей на этом виде топлива. Реализация планов увеличит объем потребления газомоторного топлива в РФ с 2,52 млрд куб. м в 2024 г. до 9,6 млрд куб. м в 2035 г.
В целевом сценарии предусматривается производство 528 000 транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, и переоборудование под его использование 525 000 шт. Он также предполагает строительство 107 гражданских судов, выпуск 149 магистральных и маневровых локомотивов, 2900 шт. карьерной техники, 18 700 шт. сельскохозяйственной техники и оборудования, 3800 шт. коммунальной и дорожно-строительной техники. Это позволит увеличить потребление газомоторного топлива до 13,9 млрд куб. м в 2035 г.
Представитель Ликинского автобусного завода (входит в группу ГАЗ) отмечал, что потенциал для роста рынка газомоторной техники велик, но спрос на нее всегда чувствителен к мерам поддержки, поскольку экологичные технологии дороже по сравнению с транспортом на традиционных видах топлива.