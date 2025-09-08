Лула да Сильва: урегулирование украинского кризиса должно учитывать все стороны
При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать требования всех сторон в области безопасности. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на внеочередном онлайн-саммите БРИКС.
Он подчеркнул, что группа «Друзья мира», которую основали Бразилия и Китай, «по-прежнему может содействовать достижению мира [с Украиной], поскольку отстаивает использование диалога и дипломатии» (цитата по ТАСС).
Кроме того, Лула да Силва высоко оценил прошедший на Аляске саммит РФ и США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, которая прошла 8 сентября в формате видеоконференции по инициативе Бразилии. На повестке дня были вопросы торгово-экономического, финансового, инвестиционного и иного сотрудничества стран объединения с учетом текущей ситуации в мировой экономике.
В сентябре 2024 г. КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «Друзья мира», нацеленной на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. В мае 2024 г. Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого – прекращение боевых действий. Согласно утверждению МИДа КНР, план поддержали 26 стран. Киев его отверг.