Лула да Сильва: урегулирование украинского кризиса должно учитывать все стороны

В сентябре 2024 г. КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «Друзья мира», нацеленной на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. В мае 2024 г. Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого – прекращение боевых действий. Согласно утверждению МИДа КНР, план поддержали 26 стран. Киев его отверг.