Госдума рассмотрит проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции. В пояснительной записке причиной указаны дискриминационные обстоятельства блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ в Европейский комитет. Россия не представлена в нем с декабря 2023 г. и не может полноправно и полноценно участвовать в работе мониторингового механизма. Это нарушает представительные права государства и подрывает установленный самой Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.