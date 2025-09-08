Газета
Главная / Политика /

Госдума рассмотрит проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Соответствующий законопроект внес в Думу президент
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он направил проект в комитет по международным делам Госдумы.

Володин отметил, что конвенция осталась одним из международных договоров, который не был денонсирован. Кроме этого, работа России, как напомнил председатель Госдумы, в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания «фактически заблокирована»: Совет Европы не позволяет избрать нового члена от Москвы, обращения от России в институте также игнорируются.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции. В пояснительной записке причиной указаны дискриминационные обстоятельства блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ в Европейский комитет. Россия не представлена в нем с декабря 2023 г. и не может полноправно и полноценно участвовать в работе мониторингового механизма. Это нарушает представительные права государства и подрывает установленный самой Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Россия подписала Европейскую конвенцию 28 февраля 1996 г. в Страсбурге. Документ был ратифицирован 28 марта 1998 г. и вступил в силу для России в сентябре 1998 г. Члены Европейского комитета по предупреждению пыток могут посещать отдельные страны для проведения проверок. Помимо тюрем возможно посещение любых мест, где находятся люди, лишенные свободы. Среди них – отделы полиции, психиатрические больницы, места заключения в военных частях и др.

