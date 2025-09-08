Газета
Главная / Политика /

Хуситы атаковали территорию рядом с ядерными объектами на юге Израиля

Ведомости

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новой атаке по территории Израиля. Как сообщается в Telegram-канале хуситов, был нанесен удар по территории рядом с ядерным исследовательским центром.

Как сообщается в заявлении вооруженных сил группировки, удар был нанесен по аэропорту «Бен-Гурион» в районе Лода, аэропорту «Рамон» в Эйлате, а также по «важной цели» в районе города Димона на юге страны, где и расположен ядерный исследовательский центр.

По данным хуситов, для атаки были использованы три беспилотника-камикадзе. В их заявлении утверждается, что операция «успешно достигла своих целей».

7 сентября беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена, упал в районе аэропорта «Рамон» на юге Израиля. Часом ранее ЦАХАЛ сообщила, что ВВС Израиля перехватили три беспилотника из Йемена. Два из них были нейтрализованы до пересечения территории еврейского государства.

