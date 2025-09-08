Медведев: недружественные государства могут заносить в РФ опасные микроорганизмы

В рамках мероприятия участники обсудили вопросы, связанные с климатическими изменениями и глобальным потеплением. Кроме того, одной из тем заседания стало распространение чужеродных видов растений и животных за пределы их обычных мест обитания. Речь идет в том числе о возбудителях и переносчиках инфекционных болезней, насекомых-вредителях и сорных растениях.