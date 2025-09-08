Медведев: недружественные государства могут заносить в РФ опасные микроорганизмы
Занесение на территорию РФ чужеродных видов растений и животных, которые могут быть возбудителями и переносчиками инфекционных болезней, недружественные страны рассматривают как способ биологической борьбы. Об этом заявил замглавы Совбеза на заседании межведомственной комиссии ведомства по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
Он подчеркнул, что на обеспечение биологической безопасности России необходимо направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, а также научного и экспертного сообществ. Кроме того, по мнению Медведева, особое значение имеет повышение качества действующей сегодня системы мониторинга биологических угроз.
В рамках мероприятия участники обсудили вопросы, связанные с климатическими изменениями и глобальным потеплением. Кроме того, одной из тем заседания стало распространение чужеродных видов растений и животных за пределы их обычных мест обитания. Речь идет в том числе о возбудителях и переносчиках инфекционных болезней, насекомых-вредителях и сорных растениях.
По словам Медведева, такие виды организмов наносят немалый ущерб экономике стран, в том числе РФ. В частности, они становятся причиной сокращения лесных и водных ресурсов, потерь урожая, а также ухудшения здоровья граждан.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которым владельцы земельных участков обязаны принимать меры по избавлению от борщевика и других видов опасных чужеродных растений. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.