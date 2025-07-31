Путин подписал закон о борьбе с борщевиком
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которым владельцы земельных участков обязаны принимать меры по избавлению от борщевика и других видов опасных чужеродных растений. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов «Единой России» (основной автор – Марина Оргеева) в октябре 2023 г. Он предполагал включение в Земельный кодекс РФ нормы об обязанности собственников земельных участков бороться с инвазивными (чужеродными) растениями.
В мае 2025 г. инициативу, доработанную Минсельхозом, одобрила комиссия по законопроектной деятельности кабмина. В доработанном проекте был введен термин «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». В пояснительной записке говорилось, что очаги борщевика Сосновского в 2022 г. были обнаружены почти в 39 регионах и его нужно включить в перечень опасных.
16 июля документ приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. 25 июля закон одобрил Совет Федерации.