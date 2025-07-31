Путин подписал закон о борьбе с борщевиком

В мае 2025 г. инициативу, доработанную Минсельхозом, одобрила комиссия по законопроектной деятельности кабмина. В доработанном проекте был введен термин «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». В пояснительной записке говорилось, что очаги борщевика Сосновского в 2022 г. были обнаружены почти в 39 регионах и его нужно включить в перечень опасных.