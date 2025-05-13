Правообладателей земельных участков обяжут уничтожать борщевик

Штрафы за борщевик

Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает штрафы именно за зарастание участков вредными растениями, но это может попасть под статью 8.7 о невыполнении обязательных мероприятий по защите земель и охране почв и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель. Она предусматривает штраф для граждан от 20 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000руб., для юрлиц – от 400 000 до 700 000 руб. Некоторые регионы ввели административное наказание в своем законодательстве. Например, такие нормы действуют в Вологодской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Тверской областях.