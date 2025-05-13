Правообладателей земельных участков обяжут уничтожать борщевик

Правообладателей земельных участков обяжут уничтожать борщевикТакие поправки в Земельный кодекс одобрило правительство
Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанную Минсельхозом инициативу, обязывающую правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями (чужеродными для данной территории) – в частности, с борщевиком Сосновского. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Такая обязанность будет закреплена для собственников и арендаторов земельных участков, а также землепользователей и землевладельцев, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В доработанном проекте вводится термин «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». «Законодатель определяет в качестве основных признаков таких растений их распространение за пределами естественного ареала, а также создание угрозы окружающей среде, жизни и здоровью граждан», – сказал Груздев.
Изначально законопроект был внесен в нижнюю палату группой депутатов «Единой России» (основной автор – Марина Оргеева) 11 октября 2023 г. Он предполагал включение в Земельный кодекс нормы об обязанности собственников земельных участков бороться с инвазивными (чужеродными) растениям.
В пояснительной записке к исходному документу отмечалось, что в перечень инвазивных растений следует включить борщевик Сосновского. Он имеет повышенную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 000 семян и устойчив к неблагоприятным климатическим условиям. Авторы законопроекта отмечали, что «растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму».
Правительство, в свою очередь, в проекте депутатов наделялось полномочиями по определению перечня и мероприятий по борьбе с ними. Госдума приняла его в первом чтении 21 февраля 2024 г. В официальном отзыве на законопроект правительства от 21 февраля 2024 г. говорилось о необходимости исключить из него положение о полномочиях правительства устанавливать перечень мероприятий по устранению инвазивных (чужеродных) растений. Это, как следует из отзыва, «ограничит правообладателей земельных участков в выборе способов защиты земель».
Штрафы за борщевик
Правительство предлагает в новой версии проекта возложить полномочия по составлению перечней таких растений на федеральные и региональные органы власти, сказал Груздев. В документ также внесено уточнение, предполагающее включение в перечень опасных видов чужеродных растений для лесов. Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Рослесхоза, не все инвазивные растения наносят вред лесам, поэтому для них планируется разработать отдельный перечень таких видов растений.
Кроме этого Минприроды будет устанавливать перечень мер, требуемых для предотвращения распространения и уничтожения опасных видов чужеродных растений на особо охраняемых природных территориях.
Новая версия проекта Минсельхоза помимо имеющихся изменений в Земельный кодекс также содержит поправки в Лесной кодекс, законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях» и «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.
Проект поправок согласовали Минэкономразвития, Росреестр, Генпрокуратура, Минприроды, Минюст и т. д. У Минфина были замечания о рисках дополнительных расходов бюджета. Как следует из письма директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ Елены Ковалевой вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву, ст. 13 Земельного кодекса уже предусматривает обязанность правообладателей земельных участков заниматься защитой земель от негативного воздействия независимо от формы их собственности. В отзыве Минфина на проект поправок Минсельхоза также говорилось, что государственный лесопатологический мониторинг не фиксирует случаев негативного влияния инвазивных растений на состояние лесов. Кроме того, научно обоснованные меры борьбы с инвазивными растениями отсутствуют, отмечалось в отзыве Минфина.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, очаги борщевика Сосновского в 2022 г. были выявлены почти в 39 регионах (всего в РФ 89 субъектов). Совокупно он произрастал на 296 086 га. Наибольшая площадь была зафиксирована в Пермском крае (59 000 га), Московской (43 200 га) и Тверской областях (40 000 га). В 2022 г. на устранение борщевика средства из бюджета выделяли только восемь регионов, совокупно они направили на эти цели 201,1 млн руб.
Борщевик опасен и для человека. В соке растения содержатся химические вещества, которые при попадании на кожу или слизистые под воздействием солнца могут вызвать сильные ожоги, рассказала терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Татьяна Симонова. У некоторых людей пыльца или сок борщевика даже без контакта с солнечными лучами могут вызвать аллергическую реакцию, симптомы которой варьируются от покраснения кожи до анафилактического шока, добавила врач.
Единороссы еще в 2023 г. вместе с изменениями в Земельный кодекс разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях, писали «Ведомости». Они предусматривали штрафы, если владельцы земельных участков допустили их зарастание инвазивными растения. Изменения предлагалось внести в ст. 8.7 (см. врез). Этот законопроект пока не был внесен в Думу.
«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой уточнить, удалось ли полностью снять разногласия по поводу рисков дополнительных трат бюджетов, а также в Минприроды и Минсельхоз для уточнения наличия научно обоснованных методов борьбы с инвазивными растениями.