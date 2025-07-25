Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком
Совет Федерации на заседании одобрил закон, согласно которому владельцы земельных участков обязаны принимать меры по избавлению от борщевика и других видов опасных чужеродных растений, сообщили на сайте Совета Федерации. Изменения будут внесены в Земельный кодекс РФ.
Федеральный закон в случае подписания вступит в силу с 1 марта 2026 г. В мае доработанную Минсельхозом РФ инициативу одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства. Опасными и инвазивными видами растений будут считаться те, что распространены за пределами естественного ареала, а также могут создавать угрозы окружающей среде, жизни и здоровью граждан.
В октябре 2023 г. законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов «Единой России» (основной автор – Марина Оргеева). Он предполагал включение в Земельный кодекс нормы об обязанности собственников земельных участков бороться с инвазивными (чужеродными) растениями. В пояснительной записке к итоговому законопроекту сказано, что очаги борщевика Сосновского в 2022 г. были выявлены почти в 39 регионах (всего в РФ 89 субъектов). Совокупно он произрастал на 296 086 га и его необходимо включить в перечень опасных.