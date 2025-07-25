Совфед одобрил закон о борьбе с борщевиком

В октябре 2023 г. законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов «Единой России» (основной автор – Марина Оргеева). Он предполагал включение в Земельный кодекс нормы об обязанности собственников земельных участков бороться с инвазивными (чужеродными) растениями. В пояснительной записке к итоговому законопроекту сказано, что очаги борщевика Сосновского в 2022 г. были выявлены почти в 39 регионах (всего в РФ 89 субъектов). Совокупно он произрастал на 296 086 га и его необходимо включить в перечень опасных.