ВСУ пытаются нанести массированный удар по Донецку при помощи БПЛА

Ведомости

ВСУ пытаются атаковать Донецк при помощи беспилотников. Сейчас в городе слышны взрывы, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в центре города наблюдаются задымления.

7 сентября ВСУ нанесли несколько ударов по парку «Гулливер» в Донецке. Парк был открыт недавно, а удар украинской стороны пришелся по его центральной части. По данным МИДа, в результате детонации доставленных беспилотником зарядов получили ранения шесть человек, в том числе ребенок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на эту атаку. Она также призвала международное сообщество дать адекватную оценку подобным действиям со стороны Киева. Молчание в ответ на варварство представитель МИДа назвала проявлением пособничества.

