ВСУ пытаются нанести массированный удар по Донецку при помощи БПЛА

7 сентября ВСУ нанесли несколько ударов по парку «Гулливер» в Донецке. Парк был открыт недавно, а удар украинской стороны пришелся по его центральной части. По данным МИДа, в результате детонации доставленных беспилотником зарядов получили ранения шесть человек, в том числе ребенок.