Кулеба переехал с Украины в Польшу из-за запрета на выезд бывших дипломатов
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить выезд из страны бывшим дипломатам. Об этом он сказал итальянской газете Corriere della Sera.
По словам Кулебы, он прибыл в Краков после спешного отъезда из Киева. Формальной причиной его поездки стала предстоящая конференция в Южной Корее, однако, как утверждает экс-министр, главным мотивом стала необходимость покинуть страну до вступления в силу нового указа.
«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», – заявил он. Кулеба подчеркнул, что документ не связан с общим ограничением на выезд мужчин призывного возраста в условиях военного положения, поскольку бывшие дипломаты не подлежат мобилизации.
По мнению экс-министра, цель указа – ограничить свободу слова: «Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства».
После ухода из МИДа Кулеба занимается преподавательской деятельностью в университетах Франции и США, а также регулярно участвует в международных конференциях. Он отметил, что запрет на выезд наносит серьезный ущерб его профессиональной деятельности и доходам.
Кулеба связал этот шаг властей с «советским менталитетом» внутри украинских элит, где любой гражданин, свободно выражающий мнение за рубежом, автоматически воспринимается как угроза государству.
Бывший министр также напомнил, что ранее власти ограничивали деятельность журналистов, расследующих коррупцию, а летом пытались закрыть два органа по борьбе с ней. По его словам, использование военного положения в качестве повода для цензуры «становится серьезной проблемой для внутренней демократии Украины».
В августе правительство Украины утвердило обновленный порядок пересечения границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время действия военного положения.