Испания отзывает посла в Израиле для консультаций

26 июня Санчес заявил о том, что будет требовать от Европейского союза (ЕС) приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. Он отметил, что объединение «следует двойному стандарту», вводя санкции против России и до сих пор сотрудничая с еврейским государством.