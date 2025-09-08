Газета
Испания отзывает посла в Израиле для консультаций

Ведомости

Министерство иностранных дел Испании объявило об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Соломон. Поводом стали обвинения Израиля в антиизраильской позиции, выраженной рядом действий и заявлений двух министров испанского правительства – вице-премьера Иоланды Диас и министра молодежи Сиры Рего, пишет Lavanguardia.

Израиль закрыл въезд для Диас и Рего. Причиной стали обвинения испанского правительства в «постоянных нападках на Израиль». Эти меры последовали за заявлениями премьер-министра Испании Педро Санчеса о событиях в Газе и на Западном берегу. Израиль ввел эмбарго на отправку оружия и ограничил транзит военной техники через испанские порты.

Испанский МИД заявил, что действия правительства направлены на защиту мира, прав человека и международного права, и подчеркнул приверженность Испании борьбе с антисемитизмом. В ведомстве отметили, что Испания продолжает поддерживать решение о существовании двух государств – Израиля и Палестины – в мирных и добрососедских отношениях.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал действия Испании враждебной антиизраильской линией и предупредил о возможных дополнительных санкциях против испанских министров. Министерство подчеркнуло, что Испания не позволит себя запугать в защите международного права и прав человека.

26 июня Санчес заявил о том, что будет требовать от Европейского союза (ЕС) приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. Он отметил, что объединение «следует двойному стандарту», вводя санкции против России и до сих пор сотрудничая с еврейским государством.

