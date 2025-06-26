Премьер Испании заявил о двойных стандартах ЕС в отношении РФ и Израиля
Глава правительства Испании Педро Санчес заявил о том, что будет требовать от Европейского союза (ЕС) приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. Он отметил, что объединение «следует двойному стандарту», вводя санкции против России и до сих пор сотрудничая с еврейским государством.
«Европа, [следуя] двойному стандарту, даже не способна приостановить действие соглашения об ассоциации, когда в данном случае Израиль грубо нарушает статью 2 [соглашения об ассоциации с ЕС] об уважении прав человека», – сказал Санчес (цитата по ТАСС).
10 июня стало известно, что 18-й пакет санкций ЕС против России может включать запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Также в нем предложено снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, отключить от SWIFT 22 российских банка, включить в санкционный список 70 танкеров и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.