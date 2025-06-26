Премьер Испании заявил о двойных стандартах ЕС в отношении РФ и Израиля

10 июня стало известно, что 18-й пакет санкций ЕС против России может включать запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Также в нем предложено снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, отключить от SWIFT 22 российских банка, включить в санкционный список 70 танкеров и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.