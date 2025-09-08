Эрдоган заявил о недопустимости «раскачивания улиц» на фоне стычек в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после заседания кабинета министров, подчеркнув, что власти не допустят «раскачивания улиц» и нарушения спокойствия граждан, в первую очередь жителей Стамбула. По его словам, игнорирование решений суда является вызовом правовому государству, и такие действия недопустимы.
«Мы никогда не допустим раскачивания улиц и нарушения спокойствия народа. Борьба за места в главной оппозиции не должна наносить ущерб достижениям страны», – отметил Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
Лидер крупнейшей в Турции оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель не планирует создавать новую партию в случае назначения столичным судом внешнего попечителя для возглавляемой им политической силы. Об этом он сказал в интервью газете Nefes 7 сентября. Это заявление последовало спустя несколько дней после того, как суд, использовав институт внешнего попечителя, отстранил от должности руководителя стамбульского отделения НРП Озгюра Челика и назначил вместо него временный управляющий совет.
Преследования в отношении турецкой оппозиции начались после ареста в марте текущего года главного политического оппонента президента Реджепа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу – по обвинению в коррупции. В начале июля в рамках этого же дела турецкие силовики также задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, Манавгата и руководителя провинции Измир, которые также являются членами НРП. А 7 сентября арестовали еще и главу управления безопасности Антальи, члена той же оппозиционной партии.