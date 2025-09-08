Эрдоган заявил о недопустимости «раскачивания улиц» на фоне стычек в Стамбуле

Преследования в отношении турецкой оппозиции начались после ареста в марте текущего года главного политического оппонента президента Реджепа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу – по обвинению в коррупции. В начале июля в рамках этого же дела турецкие силовики также задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, Манавгата и руководителя провинции Измир, которые также являются членами НРП. А 7 сентября арестовали еще и главу управления безопасности Антальи, члена той же оппозиционной партии.